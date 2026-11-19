Bodrum Belediyesi, kent genelinde ruhsatsız, kaçak ve mevzuata aykırı yapılaşmayla mücadele çalışmaları kapsamında hukuki ve idari süreçleri tamamlanan yapılarda yıkım işlemlerini sürdürüyor.

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğüne bağlı Yıkım Bürosu ekipleri tarafından en son Kızılağaç Mahallesi Kelhasan Mevkii 231 ada 1 parselde bulunan 1. derece doğal sit alanı içerisinde ruhsatsız inşa edilen 2 adet tek katlı betonarme yapının yıkımı, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 18 Kasım Çarşaöba günü gerçekleştirildi. Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, bölgede yaptıkları incelemeler sonucu ruhsatsız, kaçak ve mevzuata aykırı yapıları tespit ederek ilk olarak mühürleme işlemlerini yaptı. Yasal sürecin tamamlanmasının ardından belediye encümeninin kararıyla Yıkım Bürosu ekipleri de yapıların yıkımı gerçekleştirildi. Aynı bölgede mühürleme işlemleri tamamlanan diğer yapıların da yasal sürecin tamamlanmasının ardından yıkımlarının yapılması planlanıyor.

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Doğal mirası korumak adına kaçak yapılaşmayla mücadeleyi kararlılıkla sürdüren Bodrum Belediyesi ekipleri, ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari ve hukuki süreçleri tamamlanan yapılarla ilgili yıkım işlemlerini sürdürecek.