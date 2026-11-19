Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Menteşe ilçesine bağlı Günlüce Mahallesi'nde yaklaşık yarım asırlık, kullanım ömrünü tamamlayan ve bu nedenle sık sık arızalanan Bin 500 metrelik içme suyu hattını yeniledi. Hattın yol güzergahında bulunması nedeniyle yaşanan arızalar, hem mahalle sakinlerinin su kesintisi yaşamasına hem de yoldan geçen vatandaşların trafik mağduriyetine neden oluyordu.

Yol güzergahındaki eski hat yenilendi, kesintiler ortadan kaldırıldı

Menteşe Günlüce Mahallesi’nde ekonomik ömrünü tamamlayan hat zamanla aşınarak sık sık arızalanıyor, yol güzergâhında bulunması nedeniyle her arıza müdahale için yeniden kazı çalışması yapılmasına ve trafik akışının aksamasına neden oluyordu. MUSKİ ekiplerinin yürüttüğü çalışmayla 1.500 metrelik içme suyu hattı yenilendi. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte mahallede yaşanan su kesintileri sona erdi, su kayıplarının önüne geçildi ve arızalara müdahale sırasında yaşanan trafik aksamaları da ortadan kaldırıldı.

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Günlüce Mahallesi Muhtarı Sezgin Bütün, mahallede yıllardır yaşanan su sıkıntısının yapılan çalışmalarla sona erdiğini belirterek, "Yıllarca su sorunu çekti bu köy. Su patlakları oluyordu, yukarı evlere su basmıyordu, su gelmiyordu. Bunu Muğla Büyükşehir Belediye Başkanım Ahmet Aras, MUSKİ Genel Müdürüm, bunları ziyaret ettim. Su ile ilgili sorunlarım var dedim. Geldiler, patlakları, boruları değiştirdiler. Şu an köyümde su sorunu yok. Allah onlardan bin kere razı olsun. Önce Büyükşehir Belediye Başkanım Ahmet Aras'a, MUSKİ Genel Müdürüme, onlardan köyüm ve şahsım adına Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim köyüm adına" dedi.