Marmaris Belediyesi, COP31’de çevre ve iklim odaklı projelerini uluslararası platformda tanıttı. Başkan Acar Ünlü de Marmaris’in deneyimlerini paylaşarak kıyı kentlerinin iklim krizine karşı dirençli hale getirilmesi için bütüncül planlama ve iş birliğinin önemini vurguladı.

Marmaris Belediyesi, Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı’na (COP31) geniş kapsamlı bir katılım gerçekleştirdi. Belediyenin yürüttüğü SEAMAR başta olmak üzere çevre ve iklim odaklı projelerin uluslararası platformda tanıtıldığı konferansta, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de yuvarlak masa toplantıları ve söyleşilere katılarak kıyı kentlerinin iklim krizi karşısındaki risklerini Marmaris örneği üzerinden değerlendirdi.

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İlk olarak "Seviyeler Arasında Bağlantı Kurmak, İklim Eylemini Hayata Geçirmek" başlıklı üst düzey yuvarlak masa toplantısına katılan Ünlü, Türkiye Belediyeler Birliği Pavilyonu’nda gerçekleştirilen "Kıyı Kentlerinde İklim Dirençliliği ve Sürdürülebilirlik" panelinde de iklim krizinin çevresel etkilerinin yanı sıra ekonomik ve toplumsal sonuçlarına da dikkat çekti.

Akademisyenleri, uluslararası kuruluş temsilcilerini ve yerel yöneticileri bir araya getiren panelde Marmaris’in deneyimlerini aktaran Ünlü, özellikle 2021 ve 2022 yıllarında yaşanan büyük orman yangınlarının kent üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Yangınların yalnızca ormanlık alanlarda kayıplara yol açmadığını, kentin ekonomik ve ekolojik dengesini de etkilediğini belirten Ünlü; çam balı üretimi, arıcılık faaliyetleri ve denizel ekosistemlerin bu süreçten etkilendiğini ifade etti.

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Ormanlık alanlardaki kayıpların erozyon yoluyla kıyı ve deniz ekosistemleri üzerinde de baskı oluşturabildiğini vurgulayan Ünlü, doğal alanların birbirinden bağımsız değerlendirilemeyeceğini belirterek, "Ormanlarımızı korumadan denizlerimizi, denizlerimizi korumadan da turizmimizin geleceğini güvence altına alamayız" dedi.

İklim değişikliğinin kent altyapıları üzerindeki etkilerine de değinen Başkan Ünlü, Marmaris çarşısındaki yağmur suyu drenaj sistemlerini değişen iklim şartlarına uyum ihtiyacının önemli örneklerinden biri olarak gösterdi. Deniz seviyesindeki yükselme, değişen yağış rejimleri ve aşırı hava olaylarının mevcut altyapılar üzerindeki baskısına dikkat çeken Ünlü, kentlerin yalnızca geçmiş yılların iklim verileriyle değil, önümüzdeki 50 yılın şartları dikkate alınarak planlanması gerektiğini vurguladı.

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Turizmin Marmaris ekonomisindeki belirleyici rolüne değinen Başkan Ünlü, iklim değişikliğinin yalnızca doğal çevreyi değil, turizm alışkanlıklarını, ziyaretçi hareketlerini ve yerel geçim kaynaklarını da doğrudan etkilediğini ifade etti. Özellikle turizm sezonunda nüfusu önemli ölçüde artan Marmaris gibi kentlerde su kaynakları, atık yönetimi, ulaşım ve kıyı altyapısı üzerindeki baskının iklim politikaları oluşturulurken mutlaka hesaba katılması gerektiğini belirtti.

Kıyı kentlerinin geleceği için doğal ekosistemlerin korunması, bilimsel araştırmaların yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine aktarılması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesinin önemini vurgulayan Ünlü, Marmaris’in yaşadığı deneyimlerin benzer iklim riskleriyle karşı karşıya olan diğer Akdeniz kıyı kentleri için de önemli bir bilgi ve deneyim paylaşımı sağlayabileceğini dile getirdi.

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Marmaris Belediyesi’nin COP31 kapsamında öne çıkardığı çalışmalardan biri de Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla desteklenen SEAMAR projesi oldu. Yangınlar sonrasında artan erozyon baskısının azaltılması, deniz çayırlarının korunması, denizel biyoçeşitliliğin desteklenmesi ve kıyı ekosistemlerinin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığının artırılmasını hedeflenen proje ile ilgili detaylar aktarıldı.

Yaklaşık 660 bin avro hibe desteğiyle yürütülen proje kapsamında İçmeler ve Keçi Adası çevresinde deniz çayırlarına yönelik saha incelemeleri ve başlangıç izleme çalışmaları gerçekleştirildiği ifade edildi.