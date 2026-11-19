MSKÜ Rektörü Kaçar, mazbatasını YÖK Başkanı Özvar'dan aldı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Turhan Kaçar, mazbatasını Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan aldı.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Turhan Kaçar, mazbatasını Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan aldı.
YÖK'te düzenlenen törende Özvar, Prof. Dr. Kaçar'a rektörlük mazbatasını takdim etti.
Kaçar, yeni dönemde de MSKÜ Rektörlüğü görevini sürdürecek.
Yeniden atanmasıyla Kaçar'ın yönetiminde üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve toplumsal katkı alanlarındaki çalışmalarına devam etmesi hedefleniyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.