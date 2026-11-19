Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) ev sahipliğinde, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Güney Ege Kalkınma Ajansı ile Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde organize edilen kongreye yerli ve yabancı sektör temsilcileri katıldı.

Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, açılıştaki konuşmada, kentte 40'tan fazla coğrafi işaretli ürünün tescillendiğini, bu değerleri koruyup markalaştırarak dünya vitrinine taşıdıklarını söyledi.

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Muğla'nın 727 binin üzerinde arılı kovanla Türkiye birincisi olduğunu belirten Cevheroğlu, şöyle konuştu:

"Bal mumu üretiminde yine zirvedeyiz, bal üretiminde Türkiye üçüncüsüyüz. Dünya çam balı üretiminin yüzde 92'si ülkemizde yapılıyor ve bunun yüzde 75'i de doğrudan Muğla'mızdan karşılanmaktadır. Arı konaklama noktalarının sayısallaştırılması projesiyle 13 binin üzerinde noktamızı dijital ortama aktardık. Bakanlığımızca ödüllendirilen Muğla modeli bugün tüm Türkiye'ye örnektir. Ticaret Borsası ve Teknopark bünyesinde laboratuvarlarıyla AR-GE ve inovasyon merkezleri kurduk. Apiterapik arıcılık ürünleri işleme merkezini hizmete açtık. Bu yatırımlarla çam balının başkenti Muğla'mızı alternatif sağlık turizminde de bir cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz."

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Kadın üreticilere ve genç girişimcilere sağlanan ilavelerle kovan başına desteklerin yüzde 79 oranında yükseldiğini anlatan Cevheroğlu, orman alanlarında "bal çamı" tanımının mevzuata kazandırılmasının ve basra böceğinin zararlı kapsamından çıkarılarak yeni alanlara aktarılmasının çam balının geleceği için hayati önem taşıdığını vurguladı.

-"Taklit ve tağşişle mücadele için kütüphane oluşturuyoruz"

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Bayram da sektörün önünü açmak ve üreticinin emeğini korumak amacıyla 2024 yılında önemli bir çalışma başlattıklarını ifade etti.

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Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlükleriyle yılda ortalama binden fazla numune alarak NMR cihazlarıyla taradıklarını ve ciddi bir kütüphane oluşturduklarını kaydeden Bayram, şunları dile getirdi:

"Bu kütüphaneyle doğru bir şekilde üretilmiş bal ürünüyle hatalı veya taklit ve tağşiş olarak üretilmiş ürünlerin birbirinden hakkıyla ayırt edilmesi için çalışmalar yapıyoruz ve bu konuda ciddi bir mesafe kat ettik. Buradaki amacımız, yüzlerce kilometre mesafe kat ederek yaylalara giden, alın teri döken gerçek üreticilerimizin bu işi taklit ve tağşişle yapan kişilerden ayırt edilmesidir. Bu hem işi doğru yapanın hakkının korunması hem de tüketicimizin doğru ürüne erişmesi için önemli bir görevdir."

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Bayram, 2024 yılından bu yana bal mumu ve bal ürünleriyle ilgili yönetmelikleri güncellediklerini, yeni tebliğ ve yönetmelik çalışmalarının da sürdüğünü bildirdi.

-"Bilimsel bilgi ile üretim tecrübesini buluşturmalıyız"

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ali Demir ise Türkiye'nin arıcılıkta köklü bir geçmişe ve önemli bir üretim birikimine sahip olduğunu belirtti.

Bu birikimi korumanın ve ileriye taşımanın tüm paydaşların ortak sorumluluğu olduğuna dikkati çeken Demir, "Bu sorumluluğu yerine getirmek, bilimsel bilgi ile üretim tecrübesini buluşturmayı ve ortak hedefler doğrultusunda birlikte çalışmayı gerektirmektedir. Kongremizin, sektörümüzün meselelerini bütün yönleriyle ele alarak çözüm önerileri geliştirmemize ve iş birliğimizi güçlendirmemize katkı sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

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Açılış konuşmalarının ardından, arıcılık konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ve "Türkiye Arıcılık Ödülleri" sahiplerine ödülleri takdim edildi.

Protokol üyeleri ve katılımcılar, üreticiler ile firmalar tarafından kurulan stantları gezerek bilgi aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla Valiliği, Dünya Arıcılık Örgütleri Federasyonu (APIMONDIA), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Marmaris Ticaret Odası'nın desteklediği organizasyonda, zengin bilimsel programın yanı sıra "Sektör Konuşuyor, Üretici Konuşuyor ve Dünya Konuşuyor" panelleri düzenleniyor.

Kongre kapsamında, apiterapi, arı sağlığı, sağlıklı arı yetiştiriciliği, bal üretim alanları ile arıcılık ekonomisi ve pazarlama konularında uluslararası katılımlı arıcılık panelleri ve çalıştaylar gerçekleştirilecek.

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Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi 22 Kasım Pazar günü sona erecek.