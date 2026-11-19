Marmaris Çarşısı’nı modern, estetik ve cazip bir görünüme kavuşturmak için yürütülen yenileme çalışmalarında son etaba gelindi. 40, 42, 44, 47 ve 49 sokakları kapsayan 3 bin 300 metrekarelik alanda çalışmalar önümüzdeki hafta başlayacak.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’nün kente yeni bir vizyon kazandırmak amacıyla başlattığı kentsel yenileme projeleri devam ediyor. Marmaris’in alışveriş ve ticaret hayatının kalbi olan çarşıda 2025 yılının başında başlatılan yenileme programında son etaba gelindi. Program kapsamında ilk olarak Asmalı Sokak olarak bilinen 43. Sokak, ardından postane sokağı olarak bilinen 51. Sokak yenilenmişti. Geçtiğimiz yıl ise 57, 40, 42, 45, 53, 55 ve 55/1 sokaklarda çalışmalar gerçekleştirilmiş, yenilenen sokaklar hem ilçe halkından hem de turistlerden büyük beğeni toplamıştı. Yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte Marmaris Belediyesi ekipleri yeni etap için hazırlıklarını tamamladı. Çarşı Revizyonu 2. Etap çalışmaları öncesinde Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, ilgili müdürlerle birlikte bölgede son kontrolleri gerçekleştirdi.

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Önümüzdeki hafta başlayacak çalışmalar kapsamında 40, 42, 44, 47 ve 49 sokaklarda toplam 3 bin 300 metrekarelik alan yenilenecek. Diğer etaplarda olduğu gibi öncelikle eski ve yıpranmış üst kaplamalar kaldırılacak, zemin ve bina cephelerinde iyileştirmeler yapılacak. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sokaklar, modern zemin kaplamalarıyla kent estetiğine uygun bir görünüme kavuşturulacak.

"Çarşının yüzde 60'ında dönüşümü tamamladık"

Çalışma alanlarında incelemelerde bulunan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, çarşının Marmaris’in merkezi ve ekonomisinin can damarı olduğunu belirterek yenileme çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını ifade etti. Başkan Ünlü, "İlçemizin merkezi ve ekonominin can damarı olan çarşımızı daha ferah, estetik ve cazip bir alışveriş ve geçiş noktası haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız çalışmalarla çarşının yüzde 60’ında dönüşüm gerçekleştirdik. Büyük de beğeni topladı. Kalan yüzde 40’lık bölümde de çalışmalarımızı hızla başlatarak bu süreci en kısa sürede tamamlayacağız. Marmaris’in kent kimliğini güçlendireceğiz" dedi.