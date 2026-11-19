Muğla'da motor arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki kişi kurtarıldı
Muğla'nın Milas ilçesinde sürüklenen balıkçı teknesindeki 1 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Giriş: 19.11.2026 - 20:50 Güncelleme:
Muğla'nın Milas ilçesinde sürüklenen balıkçı teknesindeki 1 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Bozbük açıklarında içerisinde 1 kişinin bulunduğu balıkçı teknesinin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım istendiği bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Teknedeki kişi Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarılırken, tekne Yıldız Koyu'na çekildi.
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