Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, karada tespit edilen 24 düzensiz göçmen ile beraberindeki 1 çocuğu yakaladı.

İlçede görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-481) tarafından karada bir grup düzensiz göçmen belirlendi.

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