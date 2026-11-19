Açıklamada, aynı bölgede mühürleme işlemleri tamamlanan diğer yapıların da yasal süreçlerinin bitmesinin ardından yıkılacağı kaydedildi.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamada, Kızılağaç Mahallesi Kelhasan mevkisindeki 1. derece doğal sit alanı içerisinde ruhsatsız, kaçak ve mevzuata aykırı olarak belirlenen iki betonarme yapının yasal sürecin tamamlanmasının ardından Yıkım Bürosu ekiplerince yıkıldığı belirtildi.

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