Muğla’da Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) tarafından Öğretmenler Günü kapsamında "Öğretmenden Can Suyu" sloganıyla kan bağışı kampanyası başlatıldı. Hayat kurtarmaya yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan kampanya çerçevesinde, 26 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek kan bağışı etkinliği öncesinde bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Türk Kızılay Muğla Kan Bağışı Merkezi Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Adem Sali, Muğla Olgunlaşma Enstitüsü personeli ile Şifa Hatun Muğla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen bilgilendirme programında kan bağışının insan hayatı açısından taşıdığı önem anlatılırken, kan bağışının toplumsal dayanışmanın en anlamlı örneklerinden biri olduğu vurgulandı. Etkinlik öncesinde farkındalığı artırmak amacıyla Muğla Olgunlaşma Enstitüsü personeline yönelik kan bağışı eğitimi de verildi. Eğitimde kan bağışının önemi ve hayat kurtarmadaki rolü hakkında bilgiler paylaşıldı. Şifa Hatun Muğla MTAL idarecileri, öğretmenleri ve öğrencilerinin katkılarıyla hayata geçirilen kampanyada, öğretmenlerin toplumsal duyarlılığına dikkat çekilmesi hedefleniyor. 'Kan dostu öğretmenim' mottosuyla yürütülen kampanya kapsamında tüm eğitim camiası kan bağışı yaparak destek olmaya davet edildi. 26 Kasım 2026 tarihinde düzenlenecek etkinlikle, öğretmenlerin öncülüğünde kan bağışı konusunda toplumsal farkındalığın artırılması ve daha fazla insana umut olunması amaçlanıyor.