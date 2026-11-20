MilasBodrum Karayolu üzerinde motosiklet sürücüsünün kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, MilasBodrum Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan motosiklet şarampole uçarken, sürücü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

REKLAM

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.