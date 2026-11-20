Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretimde müfredatın sadeleştirilmesi gerektiğini belirterek, "Eğitimin niteliğini ders sayısıyla değil, öğrencilerimizin kazandıkları bilgi ve becerilerle değerlendirmeliyiz. Bu nedenle tekrar eden ders içeriklerini azaltmalı, öğrencilerimizin araştırma, proje ve uygulama çalışmalarına daha fazla zaman ayırmalarını sağlamalıyız." dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin (MSKÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Ege Bölgesi Üniversiteleri Birliğinin kuruluş ve tanıtım toplantısında konuşan Özvar, üniversitelerin akademik birikimlerinin ortak hedefler doğrultusunda değerlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

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Birliğin, üniversitelerin birbirini tamamlayan imkanlarını harekete geçirmeyi amaçladığını dile getiren Özvar, kurumların kendi kimliklerini ve önceliklerini koruyarak daha yakın işbirliği yapabileceğini ifade etti.

Bilimsel araştırmaların farklı disiplinlerin, uzmanlıkların ve araştırma altyapılarının bir araya gelmesini gerektirdiğini vurgulayan Özvar, iklim değişikliği, enerji dönüşümü, gıda güvenliği, sağlık ve dijital teknolojiler gibi alanlardaki sorunların ortak çalışmalarla ele alınması gerektiğini kaydetti.

Times Higher Education 2027 Disiplinler Arası Bilim Sıralaması sonuçlarına göre Türkiye'nin 89 üniversiteyle dünyada en fazla temsil edilen ikinci, Avrupa'da ise birinci ülke olduğunu aktaran Özvar, Türk üniversitelerinden 13'ünün ilk 200'de, 38'inin ise ilk 500'de yer aldığını belirtti.

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Bu sonuçları memnuniyet verici bulduğunu söyleyen Özvar, "Asıl hedefimiz, bu geniş temsilin bilimsel araştırmalarımızın niteliğine, özgünlüğüne ve uluslararası etkisine daha güçlü biçimde yansımasını sağlamak." diye konuştu.

- Araştırma altyapıları ortak kullanılacak

Özvar, üniversiteler arasındaki işbirliğinin somut alanlarından birinin araştırma altyapılarının ortak kullanımı olduğuna işaret ederek, bölgedeki laboratuvar, araştırma merkezi ve ileri teknoloji cihazlarının ortak envanterinin hazırlanmasını önerdi.

Bu kapsamda üniversitelerdeki laboratuvar ve cihazların teknik kapasitelerini, araştırmacıların yararlanma koşullarını gösteren bir sistem oluşturulabileceğini belirten Özvar, bilimsel araştırma projeleri bütçelerinin belirli bir bölümünün ortak projelere ayrılmasının da değerlendirilebileceğini ifade etti.

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Eğitim ve öğretim alanındaki deneyimlerin paylaşılmasının öneminin altını çizen Özvar, başarılı öğretim yöntemleri, uygulamalı eğitim modelleri ve öğrenci danışmanlığı sistemlerinden üniversitelerin karşılıklı yararlanabileceğini kaydetti.

Doktora öğrencilerinin farklı üniversitelerdeki araştırma seminerleri, laboratuvarlar ve akademik uzmanlıklardan yararlanabilmesi için ortak programlar oluşturulabileceğini ifade eden Özvar, bu uygulamaların genç araştırmacıların gelişimine katkı sağlayacağını bildirdi.

- Müfredatın sadeleştirilmesi gerekiyor

Yükseköğretimde lisans programlarının müfredatlarının sadeleştirilmesi gerektiğini belirten Özvar, "Eğitimin niteliğini ders sayısıyla değil, öğrencilerimizin kazandıkları bilgi ve becerilerle değerlendirmeliyiz. Bu nedenle tekrar eden ders içeriklerini azaltmalı, öğrencilerimizin araştırma, proje ve uygulama çalışmalarına daha fazla zaman ayırmalarını sağlamalıyız." dedi.

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Ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin öğrencilerin bilgiyi kullanma, analiz etme ve problem çözme becerilerini esas alacak şekilde geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Özvar, üniversitelerin başarılı uygulamalarını paylaşabileceğini ifade etti.

Yapay zeka teknolojilerinin akademik hayatta giderek yaygınlaştığına dikkati çeken Özvar, bu araçlardan yararlanırken bilimsel doğrulama, veri güvenliği, akademik dürüstlük ve öğrencilerin bağımsız düşünme becerilerinin korunması gerektiğini belirtti.

Özvar, yapay zekanın araştırma ve öğretim süreçlerinde kullanımına ilişkin deneyimlerin paylaşılmasında da birliğin önemli rol üstlenebileceğini kaydetti.

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Üniversitelerin uluslararası bilimsel ilişkilerinin geliştirilmesi ve Avrupa Birliği araştırma programları başta olmak üzere uluslararası fonlara yönelik ortak proje hazırlama kapasitelerinin artırılmasının önemine değinen Özvar, üniversitelerin proje destek birimleri arasında yakın ilişkiler kurulabileceğini bildirdi.

Birliğin başarısının hedeflerin uygulanabilir bir çalışma programına dönüştürülmesine bağlı olduğunu belirten Özvar, bilimsel araştırma, eğitim öğretim ve idari işbirliği alanlarında çalışma grupları oluşturulmasını önerdi.

Özvar, "Burada esas olan, üniversitelerimizin mevcut görevlerine yeni bürokratik süreçler eklemek değildir. Mevcut akademik ve idari kapasitemizin daha etkili kullanılmasını sağlayan, kurumlarımızın ihtiyaçlarına cevap veren ve karşılıklı katılımı teşvik eden bir çalışma düzeni oluşturmaktır." ifadelerini kullandı.

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Ege Bölgesi Üniversiteler Birliğinin başarılı uygulamalarının diğer bölgelerdeki üniversitelere de örnek olabileceğini dile getiren Özvar, birliğin kuruluşunda emeği geçenlere teşekkür etti.

- Birlik sürdürülebilir bir işbirliği zemini oluşturmak açısından son derece önemli

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar da üniversitelerin temel misyonunun nitelikli eğitim vermek, bilimsel araştırma ve geliştirmeye öncülük etmek ve üretilen bilgiyi toplumsal faydaya dönüştürmek olduğunu söyledi.

Bu alanlarda ortak irade ve işbirliğinin üniversitelerin kurumsal kapasitelerini güçlendireceğini belirten Kaçar, "Ege Bölgesi Üniversiteleri Birliğini, bu ortak sorumlulukları birlikte üstlenmek ve üniversitelerimiz arasında sürdürülebilir bir işbirliği zemini oluşturmak açısından son derece önemli buluyoruz." dedi.

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Birliğin öncelikli çalışma alanları arasında ortak araştırma projelerinin geliştirilmesi, akademisyen ve öğrenci hareketliliğinin artırılması, ortak müfredat ve eğitim programlarının oluşturulması ile bilgi ve tecrübe paylaşımının güçlendirilmesinin yer alması gerektiğini ifade eden Kaçar, üniversitelerin bilgi birikiminin bölgenin ve ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda toplumsal katkıya dönüştürülmesinin önemini vurguladı.

Kaçar, "Bu birlikteliğin yalnızca üniversite yönetimleri arasında değil, akademisyenlerimiz, araştırmacılarımız ve öğrencilerimiz arasında da güçlü ve kalıcı ilişkiler kurulmasına vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

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MSKÜ olarak birliğin kuruluş sürecine ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirten Kaçar, ortak iradenin somut projelere ve kalıcı başarılara dönüşeceğine inandığını kaydetti.

Programa, Ege Bölgesi'nde bulunan 19 üniversitenin rektörü katıldı.