Ege Bölgesindeki 19 üniversitenin bir araya gelerek oluştuğu ‘Ege Bölgesi Üniversiteleri Birliği'nin kuruluşu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol AÖzvar'ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Kuruluşu gerçekleştirilen Ege Bölgesi Üniversiteleri Birliği'nin temel amacının, üniversitelerin birbirini tamamlayan imkânlarını ortak bilimsel ve akademik hedefler doğrultusunda harekete geçirmek, üniversitelerin kurumsal kimliklerini ve önceliklerini koruyarak daha yakın çalışmalarına, kaynaklarını verimli kullanmalarına ve birlikte daha kapsamlı sonuçlar elde etmelerine imkân sağlayacağı açıklandı.

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"Bilgi ve tecrübe paylaşımını güçlendirmek istiyoruz"

Ege Bölgesi Üniversiteleri Birliği kuruluş ve tanıtım toplantısında konuşan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Ege Bölgesi Üniversiteler Birliği'nin kuruluşuna ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Üniversitelerin temel misyonu; nitelikli eğitimöğretim faaliyetleri yürütmek, bilimsel araştırma ve geliştirmeye öncülük etmek ve üretilen bilgiyi toplumsal faydaya dönüştürmektir. Bu üç temel alanda ortaya koyacağımız ortak irade ve iş birliğinin, üniversitelerimizin kurumsal kapasitelerini daha da güçlendireceğine inanıyorum. Ege Bölgesi Üniversiteleri Birliğini, bu ortak sorumlulukları birlikte üstlenmek ve üniversitelerimiz arasında sürdürülebilir bir iş birliği zemini oluşturmak açısından son derece önemli buluyoruz. Bu kapsamda ortak araştırma projeleri geliştirilmesi, akademisyen ve öğrenci hareketliliğinin artırılması, ortak müfredat ve eğitim programlarının oluşturulması, bilgi ve tecrübe paylaşımının güçlendirilmesi öncelikli çalışma alanlarımız arasında yer almalıdır. Aynı zamanda üniversitelerimizin bilgi birikimini bölgemizin ve ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda toplumsal katkıya dönüştürmeyi hedeflemeliyiz. Bu birlikteliğin yalnızca üniversite yönetimleri arasında değil, akademisyenlerimiz, araştırmacılarımız ve öğrencilerimiz arasında da güçlü ve kalıcı ilişkiler kurulmasına vesile olmasını diliyorum" dedi.

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"Bölgedeki üniversiteler arasında kalıcı bir akademik işbirliğinin temelini atıyoruz"

Ege Bölgesi Üniversiteleri Birliği'nin kuruluşunun bilimsel araştırmadan eğitim öğretime kadar pek çok alanda yeni imkanlar sağlayacağını belirten Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Bugün, bölgemizdeki üniversitelerimiz arasında yeni ve kalıcı bir akademik iş birliğinin temellerini atıyoruz. İlk kez oluşturulan Ege Üniversiteler Birliğinin, bilimsel araştırmadan eğitim ve öğretime, araştırma altyapılarının kullanımından kurumsal yönetime kadar pek çok alanda üniversitelerimiz için yeni imkânlar sağlayacağına inanıyorum. Ege Üniversiteler Birliğinin kuruluşundaki temel amacın, üniversitelerimizin birbirini tamamlayan imkânlarını ortak bilimsel ve akademik hedefler doğrultusunda harekete geçirmek olduğunu düşünüyorum. Bu anlayış, üniversitelerimizin kurumsal kimliklerini ve önceliklerini koruyarak daha yakın çalışmalarına, kaynaklarını verimli kullanmalarına ve birlikte daha kapsamlı sonuçlar elde etmelerine imkân sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

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"Üniversitelerimizin 13'ü dünyadaki il 200 üniversite içinde"

Türk üniversitelerinin 13'ünün dünyanın ilk 200 üniversitesi içinde yer aldığını belirten YÖK Başkanı Özvar, "Times Higher Education 2027 Disiplinler Arası Bilim Sıralaması sonuçları da üniversitelerimizin bu alandaki gelişimini ortaya koymaktadır. Türkiye, 89 üniversitesiyle dünyada en fazla temsil edilen ikinci, Avrupa'da ise birinci ülke olmuştur. Üniversitelerimizden 13'ü dünyanın ilk 200'ünde, 38'i ise ilk 500'ünde yer almıştır. Ayrıca iki üniversitemiz ilk 100'e girmiştir. Ege Üniversiteler Birliğinin kuruluşunu da bu bakımdan anlamlı görüyorum. Farklı üniversitelerimizdeki uzmanlıkları bir araya getirerek ortak araştırma soruları geliştirmek ve uzun vadeli bilimsel çalışma grupları oluşturmak, Birliğimizin öncelikli hedeflerinden biri olmalıdır. Ege Bölgesi, tarım ve gıda teknolojilerinden yenilenebilir enerjiye, su kaynaklarının yönetiminden sağlık bilimlerine, turizmden kültürel miras araştırmalarına kadar geniş bir akademik potansiyele sahiptir" dedi.

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"Yüksek Öğretim Kurulu olarak bu tür işbirliklerini önemsiyoruz"

Yüksek Öğretim Kurulu olarak Üniversiteler arasında bu tür işbirliğinin geliştirilmesini önemsediklerini belirten YÖK Başkanı Özvar, "Bugün kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Ege Üniversiteler Birliğinin geleceğine ilişkin bir hususu özellikle vurgulamak istiyorum. Birliğimizin başarısı, belirlediğimiz hedefleri uygulanabilir bir çalışma programına dönüştürmemize ve bu programın sonuçlarını düzenli olarak değerlendirmemize bağlı olacaktır. Bu nedenle ilk aşamada bilimsel araştırma, eğitim ve öğretim ile idari iş birliği alanlarında çalışma gruplarının oluşturulmasını ve öncelikli faaliyetlerin belirlenmesini faydalı buluyorum. Araştırma altyapılarının ortak kullanımına ilişkin hazırlıkların başlatılması, belirli alanlarda ortak araştırma ekiplerinin kurulması ve başarılı eğitim uygulamalarının paylaşılmasına yönelik toplantıların düzenlenmesi, Birliğimizin ilk somut faaliyetleri arasında yer alabilir. Yükseköğretim Kurulu olarak üniversitelerimiz arasında bu tür bölgesel iş birliği girişimlerinin gelişmesini önemsiyoruz. Ege Üniversiteler Birliğinin ortaya koyacağı başarılı uygulamaların, ülkemizin diğer bölgelerindeki üniversitelerimiz için de yararlı örnekler oluşturacağına inanıyorum" diye konuştu.