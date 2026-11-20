Muğla Büyükşehir Belediyesi, doğum sonrası ilk 12 ay içerisinde bulunan annelerin ve bebeklerinin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla AnneBebek Taksi Projesi’ni hayata geçirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadınlara ve çocuklara yönelik sosyal belediyecilik hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen AnneBebek Taksi Projesi ile doğum sonrası dönemde annelerin yaşadığı ulaşım güçlüklerinin azaltılması ve bebeklerin düzenli sağlık kontrollerine erişiminin desteklenmesi hedefleniyor.

Anne ve bebekler evlerinden alınacak

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Yatağan ilçesinde uygulanmaya başlanılan proje kapsamında, doğum sonrası ilk 12 aylık dönemde bulunan anneler ile bebekleri; çocuk sağlığı ve hastalıkları poliklinikleri ile aile hekimliklerindeki randevularına evlerinden alınarak götürülecek. Sağlık kuruluşlarındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeniden ikamet adreslerine bırakılacak anne ve bebekler, herhangi bir ulaşım ücreti ödemeden hizmetten yararlanabilecek.

Anne ve bebeklerin sağlık kontrollerine ulaşımı kolaylaşacak

AnneBebek Taksi hizmeti, hafta içi 08.3017.30 saatleri arasında sunulacak. Uygulamayla bebeklerin rutin sağlık kontrollerinin aksatılmaması, annelerin doğum sonrası süreçte sağlık kuruluşlarına daha kolay ulaşabilmesi ve annebebek sağlığının korunmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

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Başvurular dijital ortamda yapılacak

Projeden yararlanmak isteyen annelerin Yatağan ilçesinde ikamet etmeleri ve doğum sonrası ilk 12 aylık dönemde bulunmaları gerekiyor. Başvuru sırasında annelerin ikametgâh belgesi, bebeğe ait kimlik belgesi ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alınmış hastane veya aile hekimliği randevu bilgilerini ‘https://www.mugla.bel.tr/annebebektaksi’ adresine yüklemeleri istenecek.

Başkan Aras: "Anne ve bebeklerimizin sağlık yolculuğunda yanlarındayız"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal belediyecilik anlayışıyla annelerin ve çocukların yaşamını kolaylaştıran hizmetlere devam ettiklerini belirterek AnneBebek Taksi Projesi’nin özellikle doğum sonrası dönemde ailelere önemli bir destek sağlayacağını ifade etti.

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Başkan Aras, "Doğumdan sonraki ilk aylar hem annelerimiz hem de bebeklerimiz için özel bir dönem. Bu süreçte annelerimizin sağlık hizmetlerine ulaşırken herhangi bir güçlük yaşamamasını istiyoruz. AnneBebek Taksi hizmetimizi de annelerimizin hayatını kolaylaştırmak ve onlara destek olmak amacıyla hayata geçirdik. Yatağan’da başlattığımız bu uygulamayla anne ve bebeklerimizin sağlık yolculuğunda yanlarında olacağız. Sosyal belediyecilik anlayışımızın temelinde, vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak ve ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olmak var. Muğla’mızda annelerimizin kendilerini yalnız hissetmediği, çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli bir şekilde büyüdüğü bir kent için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan'da pilot olarak başlatacağı projeyle elde edilecek deneyimler doğrultusunda anne ve bebeklerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıran sosyal destek çalışmalarını geliştirmeyi hedefliyor.