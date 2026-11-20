YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2027 Disiplinlerarası Bilim Sıralaması sonuçlarına ilişkin, "Türkiye, 89 üniversitesiyle dünyada en fazla temsil edilen ikinci, Avrupa'da ise birinci ülke olmuştur. Üniversitelerimizden 13'ü dünyanın ilk 200'ünde, 38'i ise ilk 500'ünde yer almıştır. Ayrıca iki üniversitemiz ilk 100'e girmiştir. Bu sonuçları, üniversitelerimizin disiplinler arası araştırmalardaki uluslararası görünürlüğü bakımından memnuniyet verici buluyorum" dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) koordinasyonunda gerçekleştirilen Ege Bölgesi Üniversiteleri Birliği Kuruluş ve Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Üniversitenin VİP Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Prof. Dr. Özvar, "Günümüzde bilimsel araştırmalar, giderek farklı disiplinlerin, uzmanlıkların ve araştırma altyapılarının bir araya gelmesini gerektiriyor. İklim değişikliği, enerji dönüşümü, gıda güvenliği, sağlık ve dijital teknolojiler gibi alanlarda karşılaştığımız meseleler, çoğu zaman tek bir disiplinin imkânlarıyla ele alınamayacak kadar karmaşık bir nitelik taşıyor. Nitekim Times Higher Education 2027 Disiplinlerarası Bilim Sıralaması sonuçları da üniversitelerimizin bu alandaki gelişimini ortaya koymaktadır" dedi.

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'MEMNUNİYET VERİCİ BULUYORUM'

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, 89 üniversitesiyle dünyada en fazla temsil edilen ikinci, Avrupa'da ise birinci ülke olmuştur. Üniversitelerimizden 13'ü dünyanın ilk 200'ünde, 38'i ise ilk 500'ünde yer almıştır. Ayrıca iki üniversitemiz ilk 100'e girmiştir. Bu sonuçları, üniversitelerimizin disiplinlerarası araştırmalardaki uluslararası görünürlüğü bakımından memnuniyet verici buluyorum. Bununla birlikte asıl hedefimiz, bu geniş temsilin bilimsel araştırmalarımızın niteliğine, özgünlüğüne ve uluslararası etkisine daha güçlü biçimde yansımasını sağlamaktır. Ege Üniversiteler Birliği'nin kuruluşunu da bu bakımdan anlamlı görüyorum. Farklı üniversitelerimizdeki uzmanlıkları bir araya getirerek ortak araştırma soruları geliştirmek ve uzun vadeli bilimsel çalışma grupları oluşturmak, birliğimizin öncelikli hedeflerinden biri olmalıdır."

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'KAPSAMLI SONUÇLAR ORTAYA KOYABİLİR'

Prof. Dr. Özvar, Ege Bölgesi'nin tarım ve gıda teknolojilerinden yenilenebilir enerjiye, su kaynaklarının yönetiminden sağlık bilimlerine, turizmden kültürel miras araştırmalarına kadar geniş bir akademik potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Örneğin su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi konusunda mühendislik, tarım, çevre bilimleri ve ekonomi alanlarında çalışan araştırmacılarımızın birlikte geliştirecekleri projeler, tek tek yürütülen çalışmalardan daha kapsamlı sonuçlar ortaya koyabilir. Bu tür araştırmaların bölgesel ihtiyaçlarla ilişkilendirilmesi kadar ulusal ve uluslararası bilimsel gündeme katkı sunması da önemlidir" diye konuştu.