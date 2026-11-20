Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca Emin Eller Gündüz Bakımevi’nden 23 öğrenci ve 6 öğretmen, Dalyan İztuzu sahilinde bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ni (DEKAMER) ziyaret etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca Emin Eller Gündüz Bakımevi öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde DEKAMER’i ziyaret ederek deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette öğrencilere deniz kaplumbağalarının yaşam döngüsü, doğal yaşamda karşılaştıkları tehditler ve korunmaları için yürütülen çalışmalar anlatıldı. Merkezde gerçekleştirilen araştırma, kurtarma ve rehabilitasyon faaliyetlerini yakından tanıma fırsatı bulan çocuklar, deniz canlılarının yaşamına ilişkin bilgi edindi.

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Küçük yaşlarda doğa ve çevre bilincinin geliştirilmesine katkı sağlayan ziyaretle, öğrencilerin deniz kaplumbağalarının korunması konusunda farkındalık kazanmaları amaçlandı.