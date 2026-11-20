Vali Akbıyık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yükseköğretim çalışmalarına verdiği destek dolayısıyla Özvar'a teşekkür etti.

Görüşmede ayrıca Muğla'nın eğitim ve bilim alanındaki potansiyelinin geliştirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Özvar ve Akbıyık, makamda gerçekleştirdikleri görüşmede kentteki yükseköğretim faaliyetleri, üniversite-kamu kurumları işbirliği ve öğrencilerin akademik gelişimine yönelik çalışmaları ele aldı.

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