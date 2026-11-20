YÖK Başkanı Özvar, Muğla Valisi Akbıyık'ı ziyaret etti
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.
Özvar'a ziyarette Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar eşlik etti.
Valilik binası önünde karşılanan Özvar, hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından şeref defterini imzaladı.
Özvar ve Akbıyık, makamda gerçekleştirdikleri görüşmede kentteki yükseköğretim faaliyetleri, üniversite-kamu kurumları işbirliği ve öğrencilerin akademik gelişimine yönelik çalışmaları ele aldı.
Görüşmede ayrıca Muğla'nın eğitim ve bilim alanındaki potansiyelinin geliştirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.
Vali Akbıyık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yükseköğretim çalışmalarına verdiği destek dolayısıyla Özvar'a teşekkür etti.
Akbıyık, ziyaretin anısına Özvar'a hediye takdim etti.
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