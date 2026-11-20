Menteşe kırsal Sungur Mahallesi’nde seyir halindeki otomobilin ön bölümünden dumanlar yükselmeye başlayınca sürücü aracı terk etti. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.