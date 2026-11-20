Otomobil alevlere teslim oldu
Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Sungur Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.
Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Sungur Mahallesi’nde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.
Menteşe kırsal Sungur Mahallesi’nde seyir halindeki otomobilin ön bölümünden dumanlar yükselmeye başlayınca sürücü aracı terk etti. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi.
Çıkış nedeni belirlenemeyen araç yangınında alevler kısa sürede aracın tamamını etkiledi. Araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
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