Muğla, 2026 yılının ilk 10 ayında ihracatını yüzde 13 artırarak 1 milyar 298 milyon dolara yükseltti. Türkiye'nin su ürünleri ihracatında lider konumunda bulunan kent, ekim ayında ise 139,5 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Ege Bölgesi'nin ihracat performansına önemli katkı sağlayan Muğla, 2026 yılının ilk 10 ayında ihracatını artırmayı başardı. Geçen yılın aynı döneminde 1 milyar 148 milyon dolar olan Muğla'nın ihracatı, yüzde 13'lük artışla 1 milyar 298 milyon dolara ulaştı. Ekim ayında da yükselişini sürdüren Muğla, ihracatını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 artırarak 139,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

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Hedef 1,5 milyar dolar

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, Muğla'nın ihracat performansına ilişkin değerlendirmesinde, kentin özellikle su ürünleri ihracatındaki güçlü konumuna dikkat çekti. Türkiye'nin su ürünleri ihracatında lider olan Muğla'nın, ihracattaki artış ivmesini koruduğunu belirten Öztürk, kentin 2026 yılı sonunda 1,5 milyar dolar ihracat sınırını aşabilecek potansiyele sahip olduğunu ifade etti.