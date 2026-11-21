TRENDYOL 1'inci Lig'de üst üste deplasmanda Kayserispor'a 6-0, evinde de Esenler Erokspor'a 5-0 yenilip milli araya moralsiz giren Muğlaspor yarın Batman Petrolspor deplasmanında terleyecek. Batman Şehir Stadı'nda Burak Demirkıran'ın yöneteceği maç saat 13.30'da başlayacak. Konuk Muğlaspor'da Venezuelalı stoper Luis Mago kırmızı kart cezası nedeniyle Batman deplasmanında forma giyemeyecek. Muğlaspor geride kalan 14 maçta 18 puan toplarken, Play-Off hattında yer alan Batman Petrolspor ise 24 puanı hanesine yazdırdı.

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