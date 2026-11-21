Sahil Güvenlik Komutanlığı, önceki gün saat 11.00 sıralarında İncekum mevkisinde bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, 24 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

MUĞLA’nın Milas ilçesinde, 24 kaçak göçmen sahil güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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