Yönetmenliğini Abdul Samet Mavi'nin üstlendiği yapımda, Ege'nin köy yaşamı, yöresel kültürü ve insan hikayeleri mizahi bir dille anlatılıyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Akgedik Mahallesi'nde, yöresel yaşamı ve Ege kültürünü konu alan "Bizim Oğlan" adlı komedi dizisinin çekimlerine başlandı.

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