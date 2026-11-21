Ege'nin köy yaşamı "Bizim Oğlan" dizisiyle ekrana taşınacak
Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Akgedik Mahallesi'nde, yöresel yaşamı ve Ege kültürünü konu alan "Bizim Oğlan" adlı komedi dizisinin çekimlerine başlandı.
Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Akgedik Mahallesi'nde, yöresel yaşamı ve Ege kültürünü konu alan "Bizim Oğlan" adlı komedi dizisinin çekimlerine başlandı.
Çekimleri Akgedik Mahallesi'nde gerçekleştirilen dizide profesyonel oyuncuların yanı sıra mahalle sakinleri de rol alıyor.
Yönetmenliğini Abdul Samet Mavi'nin üstlendiği yapımda, Ege'nin köy yaşamı, yöresel kültürü ve insan hikayeleri mizahi bir dille anlatılıyor.
Ege şivesi, köy hayatı ve evlilik baskısı üzerinden gelişen hikayesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin ilk bölümü 27 Kasım'da yayımlanacak.
Dizinin Muğla'nın yerel kültürünü ve yöre insanının yaşamını ekranlara taşıması hedefleniyor.
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