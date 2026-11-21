Bodrum'da havuza düşen domuzu itfaiye kurtardı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde havuza düşerek mahsur kalan yaban domuzu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde havuza düşerek mahsur kalan yaban domuzu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Dirmil Mahallesi'ndeki bir sitenin havuzuna yaban domuzu düştüğü ve çıkamadığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Adrese ulaşan ekipler, havuzda mahsur kalan yetişkin yaban domuzunu ip yardımıyla çıkardı.
Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen hayvan, kurtarma çalışmasının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Yaban domuzunun kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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