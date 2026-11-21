Marmaris’te işletmesinin çatısında yapılan tadilat sırasında düşerek yaralanan bar işletmecisi Kamil Issı’nın yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Ailesi, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla asılsız bilgilere itibar edilmemesini isteyerek vatandaşlardan dua beklediklerini belirtti.

Muğla’nın Marmaris ilçesinin tanınmış işletmecilerinden Kamil Issı’nın tedavisinde kritik süreç devam ediyor. Olay, 15 Kasım Pazar günü akşamüzeri meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Issı, sahibi olduğu bar işletmesinde çatı tadilatı yapıldığı sırada dengesini kaybederek düştü. Yaralanan Issı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Marmaris Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Issı, yoğun bakımda yer bulunamaması üzerine Muğla’daki özel bir hastaneye nakledildi. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Issı’nın sağlık durumuyla ilgili ailesi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, kamuoyunda dolaşan yanlış bilgilere itibar edilmemesi istenirken, Issı’nın tedavi sürecinin devam ettiği belirtilerek sevenlerinden dua etmeleri istendi.