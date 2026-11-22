Hayvan sağlığının korunması, kayıt dışı hayvancılığın önlenmesi ve güvenli gıda arzının sağlanması amacıyla Bayır Hayvan Pazarı'nda Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü, Jandarma ve Zabıta ekiplerince kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde hayvan nakil araçları, kimlik ve kayıt belgeleri ile pazar alanında satışa sunulan hayvanlar kontrol edildi.

Hayvan hareketlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi, hastalık risklerinin önüne geçilmesi ve hayvanların sağlık şartlarının korunması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, nakil araçlarının durumu ve hayvanlara ait kayıt belgeleri incelendi. Pazar alanındaki hayvanlar da sağlık ve kayıt yönünden titizlikle kontrol edildi.

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Hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi, hayvan hareketlerinin takibinin sağlanması ve tüketiciye güvenilir gıda ulaştırılması açısından büyük önem taşıyan denetimlerin, sağlıklı ve kayıtlı hayvancılığın sürdürülebilmesi amacıyla devam edeceği belirtildi.