SEBİHA ARSLAN - Muğla'nın Datça ilçesinde "Doğa Dede" olarak tanınan 87 yaşındaki emekli albay Ali Avsever, sağlık sorunlarına rağmen yetiştirdiği binlerce fidanı ücretsiz olarak Türkiye'nin farklı illerine göndererek ağaçlandırma çalışmalarına katkı veriyor.

Kızlan Mahallesi'ndeki bahçeli evinde yaklaşık 20 yıldır fidan yetiştiren Avsever, fıstık çamı, selvi ve limon çamı başta olmak üzere bugüne kadar binlerce fidan yetiştirdi.

Yürüteç ve tekerlekli sandalye desteğiyle yaşamını sürdüren Avsever, büyük emekle yetiştirdiği fidanları belediyelere, şehitliklere, milli parklara ve askeri birliklere ücretsiz gönderiyor.

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TEMA Vakfı gönüllüsü de olan Avsever'in doğa için başlattığı çalışmalar, 2015 yılında Datça Hava Radar Üssü'ne bağışladığı 500 fidanla genişleyerek ülkenin farklı noktalarına ulaştı.

Avsever'in yetiştirdiği fidanlar, başta Ankara olmak üzere Afyon Kocatepe Şehitliği, Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı, Uşak'taki belediyeler ve köyler ile Yatağan ve Marmaris'te toprakla buluştu.

Avsever, 2026 yılında Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'na 950, Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ise 275 fidan gönderdi.

- Benden sonra çocuklarım devam ettirecek

Ali Avsever, AA muhabirine, ağaç yetiştirmenin ve doğaya eser bırakmanın kendisi için en büyük yaşama sevinci olduğunu söyledi.

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Sağlık sorunlarının doğa sevgisine engel olmadığını belirten Avsever, bahçesinde bugüne kadar 20 binin üzerinde fidan yetiştirdiğini ifade etti.

Fidanları rahmetli eşi Makbule Avsever'in anısına ve ülkesine ormanlar kazandırmak amacıyla yetiştirdiğini anlatan Avsever, "10 binin üzerinde fidanım toprakla buluştu. Fidanlarımı rahmetli eşim Makbule Avsever anısına ve ülkeme ormanlar yetiştirmek için dikiyorum. Benden sonra da bu görevi çocuklarım devam ettirecek." dedi.

Ömrü yettiğince fidan yetiştirmeyi sürdüreceğini dile getiren Avsever, çocuklarının da bu çalışmayı devam ettirecek olmasının kendisini mutlu ettiğini sözlerine ekledi.