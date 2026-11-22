MUĞLA'daki Düğerek yolu, sonbaharın renkleri olan sarı, turuncu ve kızılın tonlarına büründü. Ağaçların oluşturduğu doğal tünel, dronla görüntülendi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinin Düğerek yolu, sonbaharın etkisiyle renk cümbüşüne dönüştü. Yolun iki tarafında sıralanan sığla, kavak, Kanada kavağı ve çınar ağaçları sarı, turuncu ve kızıl tonlara büründü. Ağaç dallarının yol üzerinde oluşturduğu doğal tünel, dronla görüntülendi. Sonbaharın güzelliğini görüntülemek isteyen vatandaşlar da araçlarını yol kenarında durdurarak fotoğraf çekti.

FİLMLERE EV SAHİPLİĞİ YAPAN GÜZERGAH

Menteşe'nin simge noktalarından biri olan Düğerek yolu, yalnızca doğal güzelliğiyle değil, geçmişiyle de dikkat çekiyor. Yaz aylarında yol kenarlarında tütün ekimi yapılan güzergah, geçmiş yıllarda pek çok film çekimine de ev sahipliği yaptı. Kent hafızasında yer edinen yol, bu kez sonbaharın renkleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekti.