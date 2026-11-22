Muğla'nın Fethiye ilçesinde Geleneksel Off-Road Şenliği düzenlendi.

Fethiye Belediyesi, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası öncülüğünde kentteki çok sayıda esnafın desteğiyle Akdeniz Off-Road Park'ta düzenlenen etkinliğe, Muğla'nın yanı sıra farklı illerden 54 araç katıldı.

Sürücülerin çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalıştığı etkinlik, heyecanlı anlara sahne oldu. Bazı sürücüler, araçlarının çamura saplanmasıyla zor anlar yaşadı. Çok sayıda izleyici gösterileri ilgiyle izledi.

Etkinliğin sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.