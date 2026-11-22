Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri tarafından 55 yıllık Köyceğiz Yayla mahallesinin içme suyu şebeke hattı yenileniyor.

Köyceğiz’in Yayla Mahallesi’nde, 1970’li yıllardan bu yana kullanılan içme suyu şebekesinin 3 bin metrelik bölümünü yeniliyor. Bu çalışmayla sık sık arızalanan hatları değiştiriliyor, dağınık abone bağlantılarını düzenleyerek suyu tüm evlere ana şebeke üzerinden ulaştırılıyor.

MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Köyceğiz’in su kaynaklarını daha verimli kullanmak ve enerji tüketimini azaltmak için Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın öncülüğünde, Yayla Mahallesi’ndeki fazla suyu Köyceğiz’e aktaracak bağlantı projemizi de hayata geçiriyoruz. Bu bağlantıyla Köyceğiz’de kuyulardan su temin etmek için kullanılan pompaların enerji tüketimini de azaltacağız" denildi.