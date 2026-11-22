Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, GürcistanAzerbaycan sınırında düşen C130 askeri kargo uçağında şehit olan Hava Astsubay Emrah Kuran’ın şehadetinin birinci yılında ailesini ziyaret ederek acılarını paylaştı.

Milas’ın Ekinambarı Mahallesi’nden olan Şehit Emrah Kuran için düzenlenen mevlit programına katılan Aras, şehidin ailesi ve hemşehrileriyle bir araya geldi. Ziyaretin ardından açıklama yapan Başkan Aras, şehitlerin geride bıraktığı acının yıllar geçse de dinmediğini belirterek, ailelerinin en kıymetli emanetleri olduğunu vurguladı.

Aras, "Bazı acılar vardır, üzerinden yıllar geçse de ilk günkü gibi yüreğimizde kalır. Milas Ekinambarı’nın yiğit evladı, kahraman şehidimiz Hava Astsubay Emrah Kuran’ın şehadetinin birinci yılında düzenlenen mevlidinde, kıymetli ailesinin ve hemşehrilerimizin acısını bir kez daha paylaştık. Bir annenin dinmeyen özlemi, bir babanın yüreğinde taşıdığı tarifsiz acı Bir evladın ardından kalan hatıralar ve hiç eksilmeyen sevgi" dedi.

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Şehit ailelerinin, şehitlerin geride bıraktığı en kıymetli emanetler olduğunu ifade eden Aras, "Onların acısı bizim acımız, hatıraları hepimizin ortak değeridir. Emrah’ımızı unutmadık, unutmayacağız. Kahraman şehidimizi rahmet, minnet ve özlemle anıyor; ailesine bir kez daha sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.