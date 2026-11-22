Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen offroad gösterisinde Türkiye’nin farklı illerinden gelen 54 sporcu, zorlu parkurlarda mücadele ederek izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşattı.

Motor sporları tutkunlarını bir araya getiren etkinlikte, özel donanımlı offroad araçları çamur, engebeli zemin ve zorlu engellerden oluşan parkurda hünerlerini sergiledi. Araçların engelleri aşmak için verdiği mücadele, izleyenlerden büyük ilgi gördü.

Denizli Pamukkale Doğa Offroad Spor Kulübü Başkanı Bilal Işık, organizasyonun güzel bir etkinlik olduğunu belirterek Fethiye’deki parkurların offroad gösterileri için elverişli olduğunu söyledi. Türkiye’nin farklı bölgelerinden sporcuların katılımının etkinliğe renk kattığını ifade eden Işık, organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Gösteri boyunca sporcuların zorlu parkurlarda sergilediği performans, izleyicilerden beğeni toplarken, Fethiye’de motor sporlarına olan ilgi de bir kez daha gözler önüne serildi.