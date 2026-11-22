Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde ilk üç dereceye giren takımlara para ödülünün verileceği voleybol turnuvası düzenlendi.

Sporun birleştirici gücünü, takım ruhunu ve rekabetin heyecanını bir araya getiren Köyceğiz Voleybol Turnuvası başlıyor. İlçedeki "7’den 70’e Köyceğiz Spor Yapıyor" sloganıyla vatandaşların aktivitelerini artırarak, voleybol sporunu sevdirmek, kurum ve kuruluşlar arası iş birliği ve dayanışmayı sağlamak, spora teşvik ederek iş stresinden uzaklaştırmak amacıyla düzenlenen voleybol turnuvasına ilçedeki bütün kamu kurum ve kuruluşlarının katılımı bekleniyor. Sporcuları sahada mücadele, tribünlerde heyecan, sonunda ise birbirinden güzel ödüller bekliyor. Köyceğiz Kaymakamlığı himayelerinde Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Voleybol Turnuvası 30 Kasım 2026 tarihinde başlayacak. Turnuvaya son başvuru tarihi 23 Kasım 2026 olarak bildirildi. "Köyceğiz Voleybol Turnuvası" Köyceğiz Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşecek. Köyceğiz Voleybol Turnuvası sonucunda 1. olan takıma 15.000 TL, 2. olan takıma 10.000 TL, 3. olan takıma 5.000 TL ödül verilecek. Köyceğiz İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından, tüm voleybolseverler yaşanacak heyecana ortak olmaya davet edildi.