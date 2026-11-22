Marmaris Belediyesi Futbol Spor Kulübü As Başkanı Bilgin Özkaynak, galibiyete çok ihtiyaçları olduğu bir haftada oyuncularının iyi bir mücadeleyle galip gelmelerinden mutlu olduklarını kaydetti.

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