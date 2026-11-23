112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda, Milas Hisarbaşı Mahallesi Kışla Caddesi’nde araç yangını olduğu bildirildi. Bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araçta soğutma çalışması da gerçekleştirildi.

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