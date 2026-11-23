MUSKİ Genel Müdürlüğü, bugüne kadar içme suyu hattı bulunmadığı için su ihtiyaçlarını tankerlerle karşılayan Milas Kalınağıl Mahallesi Sazalan mevkiini içme suyuna kavuşturmak amacıyla 2 bin metre yeni hat imalatına başladı.

İçme suyu hattı bulunmayan bölgelere yeni şebekeler kazandırılması ve vatandaşların kesintisiz içme suyuna erişmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren MUSKİ, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın öncülüğünde il genelindeki altyapı yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda, Milas Kalınağıl Mahallesi Sazalan mevkiinde bugüne kadar su ihtiyaçlarını tankerlerle karşılayan vatandaşların yaşadığı sorunu gidermek için 2 bin metre uzunluğunda yeni içme suyu hattı imalatına başlandı.

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Yeni hatla su sorunu çözülecek

Sazalan mevkiinde yaşayan vatandaşlar bugüne kadar içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını tankerlerle ve taşıma suyuyla karşılamak zorunda kalıyordu. Bölgede içme suyu şebekesi ve yararlanılabilecek bir su kaynağı bulunmadığı için günlük su ihtiyaçlarının karşılanmasında büyük güçlük yaşanıyordu. Özellikle su temin etmek için tanker beklemek ve taşıma suyuna ihtiyaç duymak zorunda kalan mahalle sakinlerinin yaşadığı bu sorun, MUSKİ ekiplerinin gerçekleştireceği yeni yatırımla ortadan kaldırılacak. Yapılacak 2 bin metrelik yeni içme suyu şebeke hattının tamamlanmasıyla birlikte bölgede kesintisiz içme suyu sağlanacak.

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Mahalle sakinlerinden Ramazan Hiçyılmaz, uzun süredir su sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, "Beş yıldır burada oturuyorum. Benim en büyük sıkıntımız suydu. Sürekli tankerlerle yetersiz sulama yaparak çok mağdur oluyorduk. Başvurularımızı yaptık. Şimdi de çalışmaya başlıyor. İnşallah kavuşacağız suyumuza. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun" dedi.

Mahalle sakinlerinden Murtaza Korkmaz, "2012'den beri su problemimiz var. Taşıma suyla ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. MUSKİ'ye çok teşekkür ediyoruz. Su hattı şu anda çekiliyor, görmüş olduğunuz gibi. Ahmet Aras'a, müdürüme çok teşekkür ediyorum" dedi..

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MUSKİ İşletmeler 1. Bölge Daire Başkanlığı Milas Şube Müdürü Çetirn Korkut," Kalınağıl mahallemizde Sazalan mevkiinde bulunan yaklaşık 15 tane hanemizin bugüne kadar hiç suyu yoktu. İki kilometrelik şebeke hattı imalatımızla birlikte buradaki vatandaşlarımızı suya kavuşturacağız. Bizim çekeceğimiz bu şebeke hattı sayesinde buradaki vatandaşlarımız artık kesintisiz bir şekilde su alabilecekler" dedi.