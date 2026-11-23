Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Ölüdeniz Doğa Festivali kapsamında çevre temizliği ve geri dönüşüm etkinlikleri gerçekleştirildi.

Fethiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye öncülüğünde organize edilen festivalde, çevre bilincinin artırılması ve doğal güzelliklerin korunması hedeflendi.

Bu kapsamda öğrenciler, vatandaşlar ve yerleşik yabancılar bir araya gelerek ormanlık alanlarda çöp topladı. Etkinlikte toplanan atıklardan hazırlanan kıyafetlerle defile de düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, geleceğin teminatı olan çocuklara doğa sevgisi aşılamak, geri dönüşümün önemini anlatmak ve çevre bilincini küçük yaşlardan itibaren kazandırmak adına etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirtti.

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Doğaya duyarlı nesiller yetiştirmek için atılan her adımın geleceğe yapılan bir yatırım olduğuna inandığını vurgulayan Karaca, "Festivalimizin düzenlenmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, çevre dostlarımıza ve katılım sağlayan yurttaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.