Bodrum Belediyesi tarafından hayırsever Nazmi Canbaz’ın katkılarıyla Karaova Mahallesi’nde hayata geçirilen Mumcular Ateş Canbaz Sosyal Yaşam ve Etkinlik Merkezi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde düzenlenecek açılış töreninin ardından hizmet verecek.

Karaova Mahallesi Yaşar Yılmaz Caddesi'nde yer alan; kadınlara, gençlere, çocuklara ve yediden yetmişe tüm vatandaşlara hitap edecek merkez, önemli bir buluşma noktası olarak bölgenin ihtiyacına cevap verecek nitelikte yenilenerek 25 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 16.00’da düzenlenecek açılış töreni ile hizmete girecek.

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Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün koordinasyonunda, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında açılışı yapılacak merkezin, vatandaşları sosyal ve kültürel yönden desteklemesi, sosyal yaşamı canlandırması, mesleki gelişim kursları ile istihdama katkı sunması, çocuklara ve yetişkinlere yönelik atölyeler ile vatandaşların kişisel gelişimlerine katkı sunması hedefleniyor.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin kapsamlı tadilat ve bakım onarım çalışmaları sonrası modern ve güvenli bir yapıya kavuşturulan merkez, 934 metrekarelik arsa alanı üzerinde, 291 metrekare taban oturumuna sahip bir yapı olarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

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Kadın ve Aile Hizmetleri bünyesinde faaliyet gösterecek Mumcular Ateş Canbaz Sosyal Yaşam ve Etkinlik Merkezi, alan ve kullanım planlamasına göre 9 adet eğitim, danışmanlık, ofis ve depo alanı ile 5 adet tuvalet alanı olmak üzere toplam 14 bağımsız kullanım alanından oluşuyor.

Her yaştan vatandaşa yönelik çeşitli atölyelerin düzenleneceği; bilgisayar odası, meslek kazanım odaları ve sosyal yaşam alanlarının bulunduğu merkezde, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün vatandaşlara ücretsiz sunduğu psikolojik, hukuki ve sosyal danışmanlık desteği ile sağlıklı beslenme danışmanlığı hizmetleri de verilecek.

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Karaova, Mumcular ve yakın mahallelerde yaşayan vatandaşlara konumu itibarıyla ulaşım kolaylığı sunacak merkezin açılış törenine tüm vatandaşlar davet ediliyor.