Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Kıyı Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Aras, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Öğretmenlik, bir ülkenin geleceğini her gün sınıflarda kuran bir meslektir. Öğretmenlerimiz, yönetecek, üretecek, hastaları iyileştirecek, keşifler yapacak, hakları savunacak, eserler ortaya koyacak ve gelecek kuşaklara eğitim verecek insanları yetiştirerek toplumsal değişime ve ilerlemeye öncülük eder. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Öğretmenler! Yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır’ sözüyle öğretmenlere duyduğu güveni ortaya koymuş ve ülkenin geleceğini şekillendirecek kuşakları onlara emanet etmiştir. Öğretmenlerimiz de Millet Mekteplerinden Köy Enstitülerine uzanan eğitim seferberliğinde Cumhuriyet’in aydınlanma ve eşitlik idealini ülkemizin dört bir yanına taşımıştır. Bugün de kalkınmanın ve ilerlemenin yolu nitelikli eğitimden geçmektedir. Eğitimin niteliğini de her şeyden önce öğretmen niteliği belirler. Çünkü programları hayata geçiren, eğitim materyallerini etkin kullanan ve öğrenme ortamını şekillendiren öğretmenlerimizdir. Bu nedenle öğretmenlerimizin mesleki gelişimini çağın ihtiyaçları doğrultusunda desteklemenin ve çalışma şartlarını iyileştirmenin, eğitime dair her çabanın merkezinde yer alması gerektiğini düşünüyorum. Öğretmenlerimize duyduğumuz saygı, mesleki itibarlarını koruyan, ekonomik ve sosyal haklarını güçlendiren politikalarla karşılık bulmalıdır. Geçim kaygısı duymadan mesleklerine yoğunlaşabilecekleri, bilgi ve deneyimlerini geliştirebilecekleri güvenli ve özgür çalışma şartlarını sağlamak hepimizin sorumluluğudur. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak öğretmenlerimizin çalışma şartlarının iyileştirilmesine katkı sunarken eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için de çalışıyoruz. Doğduğu evin imkânları ne olursa olsun her çocuğun eğitimini sürdürebilmesi için barınmadan ulaşıma, beslenmeden kırtasiyeye kadar her alanda destek sağlıyoruz. Kentimizin ve ülkemizin geleceği için öğretmenlerimizin yanında olmaya ve nitelikli eğitimi desteklemeye devam edeceğiz. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, şehit öğretmenlerimizi ve aramızdan ayrılan bütün eğitim emekçilerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum. Mesleğine yıllarını veren emekli öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Muğla’mızda ve ülkemizin dört bir yanında görev yapan bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü yürekten kutluyorum"