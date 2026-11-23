Muğla'da huzurevi sakinleri için düzenlenen etkinlikte yaşlılar, sanal gerçeklik (VR) uygulamasıyla farklı dünyaları keşfederken tangram atölyesinde de keyifli vakit geçirdi.

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nde, MAKÜ Sosyal Çalışma Topluluğu, Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün iş birliğinde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Huzurevi sakinlerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, sanal gerçeklik (VR) teknolojisi kullanılarak katılımcılara farklı dünyaları keşfetme ve yeni deneyimler yaşama fırsatı sunuldu. Etkinliğin bir diğer bölümünde gerçekleştirilen tangram atölyesinde ise huzurevi sakinleri düşünme, üretme ve eğlenme imkanı buldu.

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Büyüklerin heyecan ve mutluluğuna ortak olunan etkinlikte, kuşaklar arası iletişimin güçlendirilmesi, paylaşma ve dayanışma kültürünün geliştirilmesine yönelik güzel görüntüler ortaya çıktı.

Etkinliğin, huzurevi sakinlerinin sosyal yaşama katılımını desteklemenin yanı sıra farklı kuşakları bir araya getirerek karşılıklı etkileşim ve paylaşımı artırmayı amaçladığı belirtildi.