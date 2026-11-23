Muğla Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak ve zor durumda kalan üreticilere destek olmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Köyceğiz ilçesine bağlı Pınar Mahallesi’nde 14 Kasım 2026 tarihinde meydana gelen yangında hayvan yemleri yanan üretici Nafiye Özbacak’a yem desteğinde bulunuldu.

Büyükşehir ekipleri üreticinin talebine kayıtsız kalmadı

Üretici Nafiye Özbacak’ın başvurusunu değerlendiren Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangından etkilenen üreticinin mağduriyetinin giderilmesi için harekete geçti. Ekipler tarafından Özbacak’a 50'şer kilogramlık 3 adet kesif yem ile 5 adet kaba yem desteği sağlandı. Toplam 150 kilogram kesif yemin yanı sıra verilen kaba yem desteğiyle üreticinin hayvanlarının beslenme ihtiyacına katkıda bulunuldu.

REKLAM

Yangının yaraları dayanışmayla sarılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma ve hayvansal üretimin desteklenmesine yönelik çalışmalarının yanı sıra yangın ve doğal afetlerden etkilenen üreticilerin yanında olmaya devam ediyor. Köyceğiz’de gerçekleştirilen yem desteğiyle yangın nedeniyle zarar gören üreticinin hayvancılık faaliyetlerini sürdürebilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Başkan Aras "üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimizin iyi gününde de zor gününde de yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bizim için üretim kadar, alın teriyle geçimini sağlayan üreticilerimizin emeğini korumak da büyük önem taşıyor. Hiçbir üreticimizin kendisini yalnız hissetmesini istemiyoruz. Üreten, emek veren, toprağına ve hayvanlarına sahip çıkan tüm üreticilerimizin yanında olmaya, ihtiyaç duydukları her an imkânlarımız doğrultusunda destek sağlamaya devam edeceğiz" dedi.