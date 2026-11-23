Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri tarafından 1622 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 216 araç trafikten men edildi.

Bir hafta boyunca il genelinde yapılan denetimlerde toplam 23 bin 134 araç kontrol edildi. Denetimler kapsamında kurallara uymadığı tespit edilen 1.077 sürücü hakkında işlem yapılırken, 74 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alındı. Ayrıca, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 216 araç trafikten men edildi. Denetimler sırasında 714 yol ve sürücüye trafik güvenliği konusunda eğitim verildi.