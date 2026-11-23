Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, öğretmenlerin Cumhuriyetimizin aydınlanma yolculuğunun en değerli mimarları olduğunu belirtti.

Başkan Köksal Aras mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Her çocuğun içinde keşfedilmeyi bekleyen bir yetenek, büyütülmeyi bekleyen bir hayal vardır. O hayali fark eden, bir çocuğa kendine inanmayı öğreten, merakını bilgiyle, heyecanını umutla buluşturan kişi çoğu zaman bir öğretmendir. Bazen bir sözü, bazen verdikleri küçücük bir destek, bir çocuğun bütün hayatını değiştirebilir. Özellikle Köy Enstitüsü mezunu öğretmenlerimizin Cumhuriyetimizin aydınlanma yolculuğunda verdiği emek ve mücadele çok kıymetli bir yere sahip. Biz de bu değerli mirasa duyduğumuz saygı ve vefanın bir ifadesi olarak, Menteşe Belediye Meclisimizde aldığımız kararla Emirbeyazıt Mahallemizdeki sekiz sokağa Muğla’da görev yapmış Köy Enstitüsü mezunu öğretmenlerimizin isimlerini verdik. Meclisimizde oy birliğiyle kabul edilen bu kararla, ömrünü eğitime ve çocukların geleceğine adamış öğretmenlerimizin isimlerini sokaklarımızda yaşatıyor, emeklerini gelecek kuşaklara anlatıyoruz. Başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, hayatımıza dokunan, bize yeni ufuklar açan, hayallerimize inanan ve nice güzel insanın yetişmesine emek veren tüm öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü sevgi, saygı ve minnetle kutluyorum" dedi.