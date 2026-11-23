Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir haftada gerçekleştirilen denetim ve devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranan 111 şahıs yakalanırken, bunlardan 40’ı tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1622 Kasım 2026 tarihleri arasında Muğla genelinde 3 bin 152 devriye faaliyeti gerçekleştirildi. Çalışmalarda 36 bin 220 şahıs ve 5 bin 517 araç kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde dolandırıcılık suçundan 6, hırsızlık suçundan 5, uyuşturucu madde suçundan 11, kaçakçılık suçundan 2 ve diğer suçlardan 87 şahıs olmak üzere toplam 111 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 40’ı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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Öte yandan, jandarma ekiplerince sorumluluk bölgesinde alınan tedbirler ve yürütülen çalışmalar neticesinde kasten yaralama, tehdit, hakaret ve evden hırsızlık olaylarında azalış yaşandığı bildirildi.