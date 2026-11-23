Marmaris Belediyesi’nin destekleriyle yeni bir boyut kazanan Marmaris Sinematek, Kasım ve Aralık aylarında "İnsanın Görkemli Direnişi: Hayat, Umut ve Varoluş Üçlemesi" temasıyla sinemaseverleri dünya sinemasının unutulmaz eserleriyle buluşturacak.

Tazelenme Üniversitesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Kampüsü bünyesinde iki yıldır eğitim faaliyetlerini sürdüren Sinematek dersleri, Marmaris Belediyesi’nin destek ve katkılarıyla daha geniş kitlelere ulaşan bir eğitim ve kültür projesine dönüştü. Marmaris Sinematek adıyla yeni bir boyut kazanan proje, dünya sinemasının önemli eserlerini Marmarisli sinemaseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

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Bu ayın ana teması "İnsanın Görkemli Direnişi: Hayat, Umut ve Varoluş Üçlemesi" olarak belirlenen programda, sinema tarihine damga vurmuş üç önemli yönetmenin unutulmaz filmleri yer alıyor.

İtalyan sinemasının usta yönetmenlerinden Vittorio De Sica’nın Bisiklet Hırsızları, Federico Fellini’nin Cabiria’nın Geceleri ve dünya sinemasının efsane isimlerinden Charles Chaplin’in olgunluk dönemi baş eserlerinden Sahne Işıkları izleyiciyle buluşacak. İnsan yaşamını, umudu, mücadeleyi ve varoluşu farklı yönleriyle ele alan filmler, sinemaseverlere hem sanatsal hem de fikri bir yolculuk sunacak.

24 Kasım 8 Aralık tarihleri arasında, her hafta salı günü saat 16.00’da Kültür ve Sanat Evi’nde gerçekleştirilecek gösterimler, Tazelenme Üniversitesi Sinematek bölümü öğrencilerinin yanı sıra tüm Marmaris halkına açık ve ücretsiz olacak. İlk gösterim 24 Kasım’da Bisiklet Hırsızları olacak.