Dolandırıcılık suçundan 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan 1 kişi, binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 13 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan 1 kişi, hükümlü veya tutuklunun kaçması, hırsızlık ve 6 ayrı suçtan toplam 13 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan 1 kişi, kasten öldürme suçundan 13 yıl hapis cezasıyla aranan 1 kişi kasten öldürme suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan 1 kişi yakalandı.

Emniyet birimlerince yürütülen çalışmalar sonucunda; başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama, silahla yağma, kasten yaralama ve 14 ayrı dosyadan toplam 44 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan 1 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

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