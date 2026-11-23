Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, SökeMilas karayolu Milas girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 S 9796 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.