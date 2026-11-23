Marmaris Çarşısı’nı modern, estetik ve daha cazip bir görünüme kavuşturmak amacıyla sürdürülen yenileme çalışmalarında son etaba geçildi. 40, 42, 44, 47 ve 49. sokakları kapsayan 3 bin 300 metrekarelik alanda ilk kazma vuruldu.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’nün kente yeni bir vizyon kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği kentsel yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Marmaris’in alışveriş ve ticaret hayatının kalbi konumundaki çarşıda 2025 yılının başında başlatılan kapsamlı yenileme programında son etabın çalışmaları başladı. Belediye Başkanı Acar Ünlü de alanda ilgili müdürlerle birlikte incelemelerde bulundu. Yenileme programının son etabında 40, 42, 44, 47 ve 49. sokaklarda toplam 3 bin 300 metrekarelik alan yeniden düzenlenecek. Çalışmalar kapsamında sokak zeminleri ve bina cephelerinde iyileştirmeler yapılacak. Eski ve yıpranmış üst kaplamalar kaldırılacak, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından modern zemin kaplamaları uygulanacak. Çarşının dokusuna ve kent kimliğine uygun, daha düzenli, estetik, güvenli ve konforlu bir alışveriş ortamı oluşturulması ve Marmaris’in marka kent kimliğine katkı sunması hedeflenen yenileme çalışmasında son etabın tamamlanmasıyla birlikte önemli bir aşama daha geride bırakılmış olacak.