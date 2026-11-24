Muğla’da Lider Çocuk Tarım Kampı uygulaması kapsamında ilkokul öğrencilerine tarım, doğa ve çevre bilinci eğitimi verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Lider Çocuk Tarım Kampı Uygulaması kapsamında okul eğitimlerinin ilk aşaması gerçekleştirildi. Menteşe Atatürk İlkokulu 4/A sınıfı öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitim programına Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Levent Uyan katıldı. Şube teknik personelleri Nezahat Omak ve Emine Şirin tarafından verilen eğitimlerde "Çocuk, Kadın ve İklim" temaları ele alındı.

Eğitimlerde öğrencilere tarımın önemi, doğal kaynakların korunması, iklim değişikliğiyle mücadele, çevre bilinci ve sıfır atık konularında bilgi verildi. Çocukların küçük yaşlarda tarım, doğa ve çevre konularında bilinç kazanmasının hedeflendiği programda, sürdürülebilir yaşam ve doğal kaynakların korunmasının önemi vurgulandı.

REKLAM

Lider Çocuk Tarım Kampı uygulamasıyla çocukların tarıma, doğaya ve çevreye yönelik farkındalıklarının artırılması amacıyla eğitim ve etkinliklerin sürdürüleceği belirtildi.