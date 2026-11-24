Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) Bilim Kafe projesi kapsamında Ula ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi’nde düzenlediği "Birlikte Gelişim Programı" ile bilimi, teknolojiyi, sağlık hizmetlerini ve tarımsal eğitimleri vatandaşlarla buluşturdu.

Gölcük İlkokulu ve Ortaokulu’nda gerçekleştirilen halka açık ve ücretsiz etkinlikte çocuklar bilim ve teknoloji atölyelerine katılırken mahalle sakinlerine yönelik sağlık taramaları yapıldı, üreticilere ise tarımsal konularda bilgilendirme ve eğitim desteği sunuldu.

MSKÜ Bilim İletişimi Ofisi tarafından (BİO) dördüncüsü gerçekleştirilen "Birlikte Gelişim Programı"na üniversitenin akademik ve idari birimleri katkı sağladı. Etkinlikte TEKNOFEST yarışmalarına katılan MSKÜ öğrencileri, geliştirdikleri proje ve tasarımları çocuklarla paylaşarak bilimsel çalışmalarını tanıttı. Çocuklar projeleri yakından inceleme, bilimsel deneyler yapma ve sanal gerçeklik (VR) gözlüklerini deneyimleme fırsatı buldu.

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Uygulamalı atölyelerle çocukların bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarına ilgilerinin artırılması, üretme ve tasarlama becerilerinin desteklenmesi hedeflendi.

Etkinlik kapsamında MSKÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı tarafından mahalle sakinlerine yönelik ücretsiz sağlık taramaları gerçekleştirildi. Vatandaşların tansiyon ve kan şekeri ölçümleri yapılarak aşılar, koruyucu sağlık hizmetleri ve düzenli sağlık kontrollerinin önemi hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

MSKÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emine Neşe Yeniçeri, hastane dışındaki alanlarda gerçekleştirilen bu çalışmaların öğrencilerin toplumla iç içe bir eğitim süreci geçirmelerine katkı sağladığını belirtti. Yeniçeri, Tıp Fakültesi öğrencilerinin saha çalışmalarına katılarak mesleki deneyim kazandıklarını ifade etti.

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MSKÜ Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgül Çağrı Dörterler de çocuklara ağız ve diş sağlığı, ağız hijyeni ve sağlıklı beslenme konularında eğitim verildiğini, ardından diş muayenelerinin gerçekleştirildiğini belirtti. Muayenelerde tedavi gerektiren durumlar hakkında ailelere bilgi verildi.

Programda üreticilere yönelik toprak, bitki ve su analizleri ile zeytinde doğru örnekleme yöntemleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Tarımsal üretimde bilimsel yöntemlerin kullanımına dikkat çekilen etkinlikte, üreticilerin bilgi ve farkındalıklarının artırılması amaçlandı.

Bilim Kafe etkinliği, bilimsel ve eğitsel çalışmaların yanı sıra çocukların sosyal gelişimlerini destekleyen çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yaptı. Program kapsamında origami, kutu oyunları, yüz boyama ve topaç etkinlikleri düzenlendi. Spor faaliyetleri çerçevesinde ise ayak tenisi, voleybol, pickleball ve çeşitli egzersiz çalışmaları gerçekleştirildi.

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MSKÜ öğrencileri, atölye ve etkinliklerde çocuklarla yakından ilgilenerek onların çalışmalara aktif katılımını sağladı. Farklı yaş gruplarından mahalle sakinlerini bir araya getiren program, katılımcılara hem öğrenme hem de sosyalleşme imkanı sundu.

Yükseköğretim Kurulunun bilimsel bilgiyi toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak amacıyla hayata geçirdiği Bilim Kafe projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, MSKÜ’nün toplumsal katkı çalışmalarına örnek oluşturdu.

Çocuklardan yaşlılara, gençlerden üreticilere kadar toplumun farklı kesimlerini buluşturan programla üniversitenin akademik bilgi birikimi, sağlık hizmetleri ve eğitim imkanları kampüs dışına taşındı.

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Gölcük Mahallesi sakinleri, kendilerine sunulan sağlık taramaları, eğitimler ve sosyal etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirerek programa katkı sunan akademisyenlere, öğrencilere ve üniversite çalışanlarına teşekkür etti.