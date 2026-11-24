Bodrum Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçe genelindeki okulları ve emekli öğretmenleri ziyaret ederek çiçek ve çikolata hediye etti.

Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen program kapsamında Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yarımada genelindeki okulları ziyaret ederek görev başındaki öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı. Ziyaretlerde Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin selam ve iyi dilekleri iletilirken öğretmenlere günün anısına çiçek ve çikolata takdim edildi.

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı Saha Çözüm ve Koordinasyon Ekipleri de eğitim camiasına yıllarını vermiş emekli öğretmenlere vefa ve şükran ziyareti gerçekleştirdi. Ekipler, ikametlerinde ziyaret ettikleri emekli öğretmenlere Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan çiçekleri ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün kendi üretimi olan hediyeleri takdim ederek eğitime sundukları katkılar dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

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Tüm eğitim emekçilerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yaptığı açıklamada, eğitime olan desteklerinin süreceğini belirterek şunları söyledi:

"Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı yetiştiren kıymetli öğretmenlerimiz; yarınlarımızın en büyük güvencesidir. Görevi başındaki tüm öğretmenlerimize başarılar diliyor, hayatlarını eğitime adamış emekli öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bodrum Belediyesi olarak eğitim camiasının ve eğitimcilerimizin yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz."